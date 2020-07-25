國聯DH歷史首轟出爐 塞斯佩德斯名流青史

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（法新社紐約24日電） 美國職棒大聯盟MLB國家聯盟本季首度啟用指定打擊（DH），紐約大都會的古巴巨炮塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）今天以DH身份開轟，讓自己在歷史留名。

MLB新球季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延宕3個多月，終於在昨天揭開序幕，賽程因此「縮水」成每隊只打60場例行賽的規模，在美國聯盟實施近半世紀的指定打擊制度，也首度獲國家聯盟採用。

紐約大都會今天在主場迎戰亞特蘭大勇士，派出已連兩年獲得賽揚獎肯定的王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）先發，迎戰去年拿下13勝的勇士新生代好手索羅卡（Mike Soroka）。

在兩名強投壓制下，雙方打完前6局，以0比0僵持。

7局下半，勇士換上第一任後援投手馬汀（Chris Martin），塞斯佩德斯在1個好球、沒有壞球的情況下，把馬汀93.1英里的四縫線速球轟出左外野全壘打大牆，就靠着這唯一的1分，大都會最終以1比0擊退勇士。

塞斯佩德斯這一轟在史上留名，因為這是MLB史上第一支國聯DH打出的全壘打。

塞斯佩德斯2012年在奧克蘭運動家時上到大聯盟，之後陸續待過波士頓紅襪、底特律老虎，2015年在球季中轉到大都會，生涯前6年，每年的全壘打都有兩位數的產量，2015年的35支全壘打是個人單季最多轟的紀錄。

2018年塞斯佩德斯因傷出賽數大減，2019年更是整季報銷，今年開季首戰就揮出全壘打。

© 2020 AFP