報復敘利亞發射彈藥 以色列派軍用直升機攻擊

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（法新社耶路撒冷24日電） 敘利亞內部稍早朝以色列發射彈藥，使敵對雙方的緊張局勢加劇，以色列今天展開報復，派軍用直升機攻擊敘利亞南部軍事目標。

這次轟炸的幾個小時前，美軍參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）在未事先通知的情況下前往以色列，針對包括敘利亞政府重要友邦伊朗在內的區域安全進行會談。

以色列今天稍早表示，「彈藥」是由敘利亞那側的安全圍籬，朝位在戈蘭高地（Golan Heights）的以色列陣地發射。戈蘭高地等土地，自1967年的六日戰爭（Six-Day War）以來，就一直被以色列佔領。

根據以色列軍方稍早的聲明，有一輛汽車和一棟民房損毀。

以色列軍方說，「攻擊直升機轟炸了隸屬敘利亞武裝部隊（Syrian Armed Forces）位於敘利亞南部的軍事目標」，以作為回應。

聲明中說：「有幾個目標遭受攻擊，包括敘利亞武裝部隊觀測所，和位在敘利亞武裝部隊基地的情報搜集單位。」

敘利亞官方通訊社敘利亞新聞社（SANA）報導，以色列飛彈擊中3個目標，在引燃森林大火後，造成兩人「輕傷」。

以色列並未直接指控敘利亞部隊發射彈藥，但認為大馬士革政府必須為此事負責。

© 2020 AFP