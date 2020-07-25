巴西總統輕忽冠狀病毒疫情 民調支持率不降反升

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（法新社裡約熱內盧24日電） 巴西總統波索納洛在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間的處理表現備受爭議，然而本周3項民調結果顯示，他的支持率不降反升，仍大有希望在2022年總統選舉贏得連任。

即使2019冠狀病毒疾病疫情重創巴西，極右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）仍淡化疫情嚴重性，近來連自己都確診染病。從疫情爆發以來，他經常批評居家防疫及封鎖措施，指稱經濟受到的影響比病毒本身更糟糕。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據，巴西目前累計近230萬起確診病例、超過8萬5000人病故，在染疫數及病歿數上，都是僅次於美國的第2嚴重國家。

但本周公布的3項民調顯示，被昵稱為「熱帶版（美國總統）川普」的波索納洛還算相對安然地度過危機。

巴西新聞雜誌「觀察周刊」（Veja）今天公布最新民調結果，波索納洛能在總統選舉第一輪投票中穩穩領先，面對不同對手可獲得27.5%至30.7%的得票率。

民調還顯示，波索納洛能輕鬆贏得第二輪投票，不論對手是誰，即便是人氣很高的勁敵、前司法部長莫洛（Sergio Moro）或左傾的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

新聞網站Poder360昨天公布的民調也顯示，波索納洛的支持率達43%，比兩周前的40%還高。

巴西經紀公司XP Investimentos於7月20日公布民調顯示，波索納洛的支持率為30%，高於5月的25%。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP