美：國際新生若僅上網路課程不得入境

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（法新社華盛頓24日電） 美國今天宣布，國際新生今年秋季如果打算全上網路課程，就不能入境。

美國移民暨海關執法局（ICE）在致各大院校的備忘錄中說，3月9日前未註冊的國際新生如果打算全采線上課程，將「很可能無法取得」簽證。

根據最新消息，人早已在美國或是準備赴美且早有簽證的國際學生，仍將獲准全上網路課程，即使他們展開有教師親自授課的課程，但校方在疫情惡化下轉采網路課程也一樣。

美國移民暨海關執法局起初在6日通知境內各大院校，若秋季班完全採用線上教學授課，國際學生將無法獲得簽證，已經在美國的學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。

哈佛大學與麻省理工學院8日提告阻擋新規，200多所學校簽署法庭意見書相挺後，移民官員在14日撤銷這項政策。移民暨海關執法局今天宣布有關國際新生的決策。

根據美國國務院和美國「國際教育協會」（Institute of International Education）發布的報告，2018至2019學年美國高等教育機構共約有110萬名外籍學生註冊。

許多學校高度仰賴那些學生的學費。美國多數大專院校尚未宣布秋季學期的計畫，但哈佛已表示，2020至2021學年所有課程都將采線上形式，「很少有例外」。

© 2020 AFP