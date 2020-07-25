美駐成都總領事館拆除館徽 人員忙打包

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（法新社成都25日電） 中國外交部昨天要求美國關閉駐成都總領事館，館方今天已移除正門口的館徽，工作人員並着手打包行囊。

法新社報導，中國為報復美國要求中國駐休士頓總領事館關閉，同樣要求美國駐成都總領事館關閉，兩國互指對方危及國安，關係陷入有如冷戰時期的僵局。

中國並未公布美方人員撤離成都的期限，不過法新社記者發現，已有工人用小吊車拆除總領事館正門口的館徽，徒留一面美國國旗在空中飄揚。

清潔工人今天一大早就運走了一些黑色大垃圾袋，3輛搬家公司的卡車則在下午駛進館內。

從總領事館外可窺見工作人員推着推車在館內穿梭，移動大型金屬制空垃圾箱及行李箱等。

同時，總領事館外安全戒備愈加嚴密，根據路透社報導，館外有大批警力把守並封鎖交通，但整天不斷有民眾走到總領事館對街駐足拍照錄影，直到警察趕人。

最後一批中國外交官24日已趕在美國下達的72小時期限內離開駐休士頓總領事館。中國媒體「環球時報」主編在推特上表示，比照美國要求，中國也限令美國駐成都總領事館在72小時內閉館，也就是到27日上午10時為止。（譯者：廖禹揚/核稿：張佑之）

© 2020 AFP