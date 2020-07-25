與美國站同一陣線 澳洲反對中國南海主權主張

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（法新社雪梨25日法新社）澳洲在提交聯合國的一項正式聲明中，拒絕北京對於南海領土及海事的主權主張，在美中紛爭升高之際與華府更緊密結盟。

法新社報導，澳洲在23日提交的聲明中指出，中國在南海的多個爭議主張「沒有法律依據」，包括與小型淺灘及礁石上人造島建設有關的部分。

這項聲明表示：「澳洲拒絕中國對南海的『歷史權利』或『海事權利』以及中國對南海的利益建立在『長期歷史實踐』的主張。」

聲明提及：「中國在南海畫定直線基線，連結海洋地形或『島嶼群』最外層地點，包括『四沙』群島、『大陸』群島或『偏遠』群島周圍，這項作法沒有法律依據。」

在此之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，北京對南海領土及資源的追求屬於非法。他表明支持東南亞國家對抗中國的領土主張。

澳洲與美國即將舉行年度會談，這將是澳洲因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關閉邊界以來，首度派部長造訪華府。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）及國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）今天發表聲明指出，這次會議的舉行適逢「關鍵時刻」，雙方有必要面對面會談。

美中關係近幾個月來明顯惡化，尤其是因為貿易紛爭、疫情及北京對香港異議的鎮壓。

© 2020 AFP