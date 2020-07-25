WTO裁定對俄羅斯有利 稱歐盟反傾銷措施不符規定

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（法新社日內瓦24日電） 歐洲聯盟（EU）對來自俄羅斯的進口商品課徵反傾銷稅，莫斯科當局告上世界貿易組織（WTO），世貿組織專家小組今天在這起貿易爭端中做出對俄國有利的裁定。

在這份近200頁的報告中，WTO專家小組裁定，歐盟用來計算傾銷差額的「成本調整法」和國際貿易規範不一致，呼籲歐盟措施必須和國際接軌。

然而，對於俄羅斯主張歐盟現行的反傾銷規定架構本身不符合反傾銷協定（ADA），專家小組也予以反駁。

這是WTO第3度認為歐盟的反傾銷措施有瑕疵。

傾銷是指出口國以低於國內市場的平均價格向另一國市場銷售產品或服務的行為。

國際貿易法規允許課徵反傾銷稅，但必須合乎嚴格規範，爭端通常經由WTO爭端解決機構（Dispute Settlement Body）裁決。

俄國2015年5月首度將案件上呈WTO，要求就計算方法與歐盟進行磋商。當時兩造未能達成共識，俄國遂於2016年11月要求成立專家小組來解決爭端。

雙方都有權對這次的裁決提出上訴。

然而美國阻撓WTO上訴機構任命新法官，使得該機構缺乏足夠法官審理案件，自去年12月迄今形同癱瘓。

© 2020 AFP