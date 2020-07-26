今年第一個颶風 漢娜挾帶強風豪雨登陸德州

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（法新社休士頓25日電） 2020年大西洋第一個颶風漢娜（Hanna）今天侵襲美國德州沿岸，帶來強風豪雨、海水暴漲，還可能引發威脅生命的山洪暴發。

美國國家颶風中心（U.S. National Hurricane Center, NHC）表示，這個一級颶風挾帶時速約145公里的強風，在傍晚5時（台北時間26日清晨6時）登陸帕德里島（Padre Island）。

國家颶風中心說，「漢娜預料會挾帶豪雨掃過德州南部與東北部部分地區，雨勢會引發威脅生命的山洪暴發」以及部分溪水暴漲。

「德州海岸部分地區會繼續出現威脅生命的海水暴漲」，部分地區暴漲高度可能高達1.8公尺。

直到27日為止，漢娜都可能對德州南部以及墨西哥的科阿韋拉州（Coahuila）、新利昂州（Nuevo Leon）、塔茅利巴斯州（Tamaulipas）北部帶來雨勢，降雨量可達450毫米。

漢娜來勢洶洶之際，德州正在對抗病例持續飆增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），官員為遏阻疫情擴散，已下令州民必須戴上口罩。

疫情慘重的德州聖體城（Corpus Christi）距漢娜登陸地點僅約70英里，當地媒體報導指出，這座人口32萬5000的城市已關閉圖書館與博物館，居民嚴陣以待。

美國目前確診約420萬例，在疫情嚴峻的情況下又遇到颶風季來襲，民眾離家避難時的收容問題，必會是當局未來得研究的議題。

漢娜預料會在今晚朝德州南部內陸挺進，並在明天進入墨西哥東北部。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP