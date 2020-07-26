巴西疫情嚴峻 里約海灘跨年盛會宣布取消

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（法新社裡約熱內盧25日電） 巴西里約熱內盧市表示，由於當局正在努力解決2019冠狀病毒疾病病例激增問題，往年總吸引數百萬人湧入柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）的跨年慶典今年將取消。

里約熱內盧市觀光局在聲明中說，「在沒有疫苗的情況下，跨年慶典在這波疫情期間不可行」，還說往年通常於2月舉辦的世界知名嘉年華會，可能也將被迫取消。

當局已計畫用虛擬方式慶祝新年。

官員告訴法新社，巴西有逾8萬人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），「沒有什麼大肆慶祝的好理由」。

里約熱內盧州是巴西境內染疫喪命人數第2多的州，僅次聖保羅（Sao Paulo），里約熱內盧州的死亡率也遠遠高出全國平均值。

根據官方數據，全國人口2億1200萬的巴西截至昨天記錄到8萬5238人染疫病故，其中1萬2654人位在里約熱內盧州，更有近8000人位於首府里約熱內盧都會區。

巴西全國平均染疫死亡比例為每百萬人有406人病故，但里約熱內盧州平均每百萬人有733人不治，里約都會區更高達每百萬人有860人喪命。

里約嘉年華會稍後也將決定是否取消。本月稍早，里約幾間規模最大的森巴學校表示，若疫苗無法普及就不會參與嘉年華會。

聖保羅昨天也表示，受疫情影響，將無限期延後原訂明年舉行的嘉年華會。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP