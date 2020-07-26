稱參加喪禮 NBA球星卻光臨脫衣舞俱樂部

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（法新社奧蘭多26日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇隊後衛威廉斯以參加喪禮為由，告假暫離在奧蘭多迪士尼世界的隔離圈，之後卻被發現現身一家脫衣舞俱樂部。美國媒體報導，NBA正就這起事件進行調查。

美國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，NBA球員在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的迪士尼世界（Disney World）集中住宿與比賽。美國運動頻道ESPN報導，現年33歲的威廉斯（Lou Williams）因一名友人的父親辭世而獲准外出。

然而，美國饒舌歌手傑克哈洛（Jack Harlow）隨後在個人Instagram（IG）帳號發布一張照片，指威廉斯23日晚間出現在喬治亞州亞特蘭大市的「魔幻城市」（Magic City）脫衣舞俱樂部，照片中他手持杯中物，並戴着NBA字樣的口罩。

ESPN報導，威廉斯在NBA安全人員詢問下承認，他參加友人父親告別式後，來到這家脫衣舞俱樂部吃晚餐，但當時現場並無表演者。報導還說，威廉斯自從返回迪士尼世界後，天天接受病毒檢測。

法新社報導，威廉斯現在在迪士尼世界內將先隔離4天，且每天接受病毒檢測；同時NBA將查明他外出後曾去過哪些地方，再決定隔離期長短。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP