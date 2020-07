美「百萬富翁」第一代主持人逝世 享壽88歲

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓25日電) 時人雜誌今天報導,美國電視益智節目「百萬富翁」第一代主持人雷吉斯菲爾賓(Regis Philbin)昨天逝世,享壽88歲。美國總統川普稱讚他是一個了不起的人。

「時人雜誌」(People Magazine)引述家屬聲明報導,雷吉斯菲爾賓是自然因素過世,再過一月就是他89歲生日。

對許多美國觀眾來說,雷吉斯菲爾賓最知名的莫過於1988年開播的晨間談話節目「雷吉斯與凱西李秀」(Live! With Regis and Kathie Lee)。同為節目元老的凱西李吉福德(Kathie Lee Gifford)後來雖交出主持棒,但雷吉斯菲爾賓堅守崗位23載才退休。

雷吉斯菲爾賓並於1999至2002年間主持益智問答節目「百萬富翁」(Who Wants to be a Millionaire),人氣更上一層樓。

這兩檔節目都讓他贏得電視圈最高榮譽艾美獎的肯定。

2011年,雷吉斯菲爾賓卸下主持工作,「紐約時報」曾向他致敬,盛讚他是非凡的電視工作者。

紐約時報報導,雷吉斯菲爾賓是美國電視史上,在鏡頭前曝光時間最長的金氏世界紀錄保持人,時數長達1萬7000小時。

雷吉斯菲爾賓過世消息傳出後,許多人同表哀悼,包括同為紐約客的美國總統川普,他推文說:「雷吉斯菲爾賓是一位了不起的人,是我的朋友,一直告訴我要出來選總統。」川普最後還說:「雷吉斯,我們敬愛你。」(譯者:紀錦玲)

