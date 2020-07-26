美「百萬富翁」第一代主持人逝世 享壽88歲

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（法新社華盛頓25日電） 時人雜誌今天報導，美國電視益智節目「百萬富翁」第一代主持人雷吉斯菲爾賓（Regis Philbin）昨天逝世，享壽88歲。美國總統川普稱讚他是一個了不起的人。

「時人雜誌」（People Magazine）引述家屬聲明報導，雷吉斯菲爾賓是自然因素過世，再過一月就是他89歲生日。

對許多美國觀眾來說，雷吉斯菲爾賓最知名的莫過於1988年開播的晨間談話節目「雷吉斯與凱西李秀」（Live! With Regis and Kathie Lee）。同為節目元老的凱西李吉福德（Kathie Lee Gifford）後來雖交出主持棒，但雷吉斯菲爾賓堅守崗位23載才退休。

雷吉斯菲爾賓並於1999至2002年間主持益智問答節目「百萬富翁」（Who Wants to be a Millionaire），人氣更上一層樓。

這兩檔節目都讓他贏得電視圈最高榮譽艾美獎的肯定。

2011年，雷吉斯菲爾賓卸下主持工作，「紐約時報」曾向他致敬，盛讚他是非凡的電視工作者。

紐約時報報導，雷吉斯菲爾賓是美國電視史上，在鏡頭前曝光時間最長的金氏世界紀錄保持人，時數長達1萬7000小時。

雷吉斯菲爾賓過世消息傳出後，許多人同表哀悼，包括同為紐約客的美國總統川普，他推文說：「雷吉斯菲爾賓是一位了不起的人，是我的朋友，一直告訴我要出來選總統。」川普最後還說：「雷吉斯，我們敬愛你。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP