防疫不力 以色列數城爆發示威要總理下台

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（法新社耶路撒冷25日電） 以色列的耶路撒冷、特拉維夫等多個城市，今天都出現數千民眾示威，要求總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下台，不滿他處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情失當。

法新社報導，在耶路撒冷，民眾聚集尼坦雅胡官邸外，高舉指控他貪腐的標語。今年1月尼坦雅胡因涉3案遭起訴，包括賄賂、詐欺、背信等罪嫌，他則一概否認相關指控。

抗議群眾也抨擊本周通過的一項賦予政府抗疫擁有特別行政權的法案，可供政府擴權至明年底。

不滿經濟受疫情衝擊的示威近幾周擴散至以色列各地，警方在部分現場動用水柱驅散示威者，造成人員受傷。

以色列政府在疫情初期的因應曾獲好評，但在4月下旬防疫解封導致疫情復燃，政府便遭受批評。最近幾周以色列單日新增確診都超過千人，迫使政府重啟防疫限制措施，包括酒吧、夜店與健身房都再度暫停營業。

人口約900萬的以色列，截至目前通報6萬496例確診，病亡455人。

除耶路撒冷外，今天在沿海城市特拉維夫（Tel Aviv）也聚集了數千名抗議民眾。示威者不滿防疫衝擊經濟，民眾為失業與收入減少所苦；抗議群眾說，政府在協助人民方面做得不夠。

以色列失業率激增，從2月的2.7%暴增至4月的27%，5月略降至23.5%。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP