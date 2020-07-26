MLB釀酒人轟垮小熊 國民大破洋基

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯25日電） 美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人隊今天靠史莫克（Justin Smoak）、葉立奇（Christian Yelich）開轟，8比3擊垮芝加哥小熊；華盛頓國民9比2大勝紐約洋基。

釀酒人與小熊之戰另因雙方投手都投出觸身球，兩隊球員第4局在休息區隔空相互叫囂；大聯盟本季因疫情影響，采閉門賽事並嚴格落實保持社交距離，兩隊球員清空板凳上場對峙的畫面恐難出現。

釀酒人隊教頭康索（Craig Counsell）說：「兩邊休息區都能聽到對方，裁判也什麼都能聽到；以前在有球迷時很多球員講話會被蓋掉，現在都能聽到了。」

小熊隊教頭羅斯（David Ross）也表示，場邊沒有球迷意味球員在休息區講話會被對方聽到，「這就會擦出一些火花」。

釀酒人火力兇猛，史莫克與葉立奇都敲出本季首轟，甘默（Ben Gamel）敲出帶有2分打點的三壘安打，凱恩（Lorenzo Cain）4次打擊3支安打，其中一支是二壘打外帶1分打點，讓小熊先發的日籍投手達比修有雖送出5次三振，但只投4局就被打了6支安打掉3分退場，最後吞敗。

國民對洋基之戰，國民隊雖然王牌投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）右手不適跳過原訂今天的先發，全場還失誤5次，但靠羅布雷斯（Victor Robles）繳出包括1轟的單場3安、外帶4分打點的猛打表現，主場9比2大破洋基，一吐23日全場只有1支安打、終場還因雨提前結束而吞敗的悶氣。

國民隊總教練馬蒂內茲（Davey Martinez）表示，球隊會對小史歸陣格外謹慎，對他在打完可體松幾天後就能恢復投球表示樂觀。馬蒂內茲表示，史特拉斯堡是20日最後一場熱身賽對巴爾的摩金鶯後覺得右手神經有點怪怪的，但手臂並無不適。

© 2020 AFP