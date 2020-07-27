中印關係日趨緊張 首批新飆風戰機返印進行部署

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（法新社巴黎27日電） 印度政府耗費數十億美元向法國採購的飆風戰機（Rafale），首批共5架今天起飛返回印度，準備在印中關係日趨緊張之際加速參與部署。

法國達梭公司（Dassault Aviation）發布聲明表示，公司製造的飆風戰機已從法國西南部的梅尼亞克（Merignac）起飛。飛行員皆為印度空軍人員。

5架戰機訂於29日前抵達印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地。這座基地距離巴基斯坦和中國約200公里。

途中戰機將進行空中加油數次，也會在阿拉伯聯合大公國的達夫拉（Al Dhafra）停留。法國在當地有一座空軍基地。

印度2016年9月下訂36架飆風戰機，公司雖已於去年10月正式開始交機，但戰機仍留在法國，讓飛行員和機工人員接受訓練。

所有戰機將於2022年底前完成交貨。

隨着印度與中國、巴基斯坦的關係趨於緊張，新德里政府迫不及待想取得新戰機來淘汰老舊戰機。

印中兩國部隊上月在邊界地區拉達克（Ladakh）的加萬谷（Galwan Valley）爆發殘暴徒手鬥毆，造成20名印度軍人死亡。中方也說有人傷亡，但未提供數字。

另外，印度廢除查摩與克什米爾省的半自治地位，並對這塊穆斯林為主的區域實施嚴格安全限制後，與巴基斯坦的關係也日益緊繃。

印度採購飆風戰機的合約，估計價值達94億美元。在野的國大黨（Congress Party）指控有人趁機貪污，但總理莫迪（Narendra Modi）否認這項說法。

© 2020 AFP