前巴西國腳奧斯卡：若規則修改願歸化中國隊

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（法新社上海27日電） 曾效力英超切爾西的攻擊中場、前巴西足球名將奧斯卡（Oscar）表示，若國際足球總會（FIFA）修改規則，他願意放棄巴西籍改披中國國家隊戰袍。

奧斯卡2017年1月以6000萬歐元（約新台幣20.4億）從切爾西轉戰中超上海上港（Shanghai SIPG），這個轉會價格仍是目前的亞洲紀錄。他最近一次踢巴西國家隊是2015年，當年代表巴西出賽48場。

根據現行FIFA規則，28歲的奧斯卡因在正式國際賽代表過巴西，包括2014年巴西世足賽，因此不能到別的國家隊。

奧斯卡接受中國環球電視網（CGTN）的體育頻道專訪，被問到若FIFA修改歸化規定時表示，自己願意歸化為中國國家隊效力。

奧斯卡回答：「當然，我可以考慮這一點。因為我在中國踢球，想重新入選巴西國家隊已經很難了，但是中國的人知道我踢得好。如果中國國家隊需要一個好的中場的話，我可以幫助他們。我喜歡中國，歸化為中國效力的球員也都能拿出好的表現。」

中國為力拚打進2022卡達世足會內賽，去年開始歸化一些巴西外援，第一人是31歲、巴西出生的前鋒艾克森（Elkeson），他已4度披中國隊戰袍，攻進3球；艾克森之後據信還有至少2名巴西球員歸化。

奧斯卡轉會後目前是中超頂級選手之一，過去2季都是聯盟助攻王。

© 2020 AFP