國際金價飆高 亞股漲跌互見

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（法新社香港27日電） 隨着美中緊張升溫，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍未趨緩，市場資金湧入避險資產，國際金價今天創下歷史新高；亞洲股市則因投資人憂心疫情對經濟的衝擊，走勢分歧。

世界各國政府和央行砸下數兆美元提振經濟，帶動全球股市連月上揚後，投資人開始退場觀望，思索疫情對經濟帶來的長期衝擊。

在美國聯邦準備理事會（Fed）推出龐大的貨幣寬鬆措施下，美元對其他貨幣的彙率普遍走軟，推升國際金價上揚，金價現貨價格來到每盎司1944.71美元，改寫歷史新高，遠高於2011年創下的每盎司1921.18美元歷史紀錄。金價稍後稍稍回落。

市場目前焦點放在美國聯準會本周決策會議，外界預期聯準會將推出進一步措施刺激經濟，可能祭出負利率，恐對美元造成更多的壓力，金價上看每盎司2000美元。

此外，市場也憂心美國30日即將公布的第2季國內生產毛額（GDP）數據， 恐引發另一波美元賣壓。

MineLife資深資源分析師溫特（Gavin Wendt）表示：「金價狂飆是無可避免的，因為我們進入一個非常類似後全球金融危機環境的時期，當年聯準會大量挹注資金到金融系統里，使得金價飆升到歷史新高。」

亞股今天漲跌互見，日股日經指數收跌0.16%，港股恆生指數挫0.41%；新加坡股市跌0.14%。

科技股多的台北股市在台積電大漲10%帶動下，收漲2.31%，改寫歷史新高；上海綜合股價指數漲0.26%；首爾股市Kospi指數漲0.79%；澳洲雪梨股市上揚0.34%。

© 2020 AFP