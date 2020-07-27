德國農場爆發群聚感染 174人確診500人隔離

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（法新社法蘭克福26日電） 德國巴伐利亞邦一座大型農場發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，約有500名勞工接受檢疫隔離。官員表示，將提供附近憂心居民免費檢測。

德國南部巴伐利亞邦丁戈爾芬格-蘭道郡（Dingolfing-Landau）首長布梅德爾（Werner Bumeder）在記者會中表示，自24日以來，總計有174名季節性勞工采檢呈陽性反應。

這些臨時僱工大多數來自匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞與烏克蘭，在丁戈爾芬格-蘭道郡內的馬明格市（Mamming）農場協助採收黃瓜時，人與人之間並未保持距離。

他強調，群聚感染看來僅限於「一群未對外接觸的人」，沒有擴散到其他更多人。

這家農場有480名僱工與管理監工，都已經現場隔離，其中檢測呈陰性的人另住宿舍，與檢測呈陽性者分開隔離。有一名病患必須住院治療。

農場已經對外封鎖，並由安全小組負責監督檢疫確實執行。

布梅德爾表示，群聚感染顯示農場並未持續遵守防疫相關的衛生規範。

德國的防疫工作表現優於鄰近國家，根據負責疾病控制及預防工作的羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）資料，德國僅約20萬例確診，9118人病亡。

然而境內屠宰場一再傳出病例，上個月位於西部的全國最大屠宰場托尼斯（Toennies）傳出群聚感染，令主管單位提高警覺。

夏季旅遊是另外一項疑慮，促使德國當局宣布，針對國外度假回來的國人實施免費采檢。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP