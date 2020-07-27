拉美疫情升溫 短暫超越北美成全球最嚴重疫區

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（法新社華盛頓27日電） 拉丁美洲與加勒比海地區疫情升溫，當地累計COVID-19確診病例昨天一度超越北美洲地區。但美國隨後又傳出單日新增5萬多例確診，使得北美再奪回全球疫情最嚴重地區頭銜。

根據官方數據統計，截至格林威治時間昨天21時，全球累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數突破1600萬，其中拉丁美洲與加勒比海地區佔434萬多人，居全球各區域之冠。

儘管北美洲累計確診人數首度被拉美與加勒比海地區超越，但其中美國的染疫和病故人數仍高居全球之首。

且幾小時後，北美洲的統計數字又再度超前。因美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，截至格林威治時間今天零時30分，美國過去24小時新增5萬5187例確診，累計病例攀升至近423萬起。

若再加上加拿大累計的11萬5787例確診，北美洲合計染疫人數達到434萬餘。

美國昨天還新增518名COVID-19患者不治，累計已有14萬6909人病故。

拉丁美洲國家當中，以巴西疫情最嚴重，截至昨天累計已有近242萬人確診，其中8萬7004人不治。

其他如墨西哥、秘魯、哥倫比亞與阿根廷等拉美國家，染疫人數也正在加速攀升，這些國家目前都試圖恢復經濟活動。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP