歹徒編造綁架謊言 鎖定澳洲中國籍學生進行詐騙

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（法新社雪梨27日電） 澳洲警方在接獲一系列跨國詐騙案通報後，於今天提出警告，現在詐騙集團會假裝成中國當局，向澳洲的中國留學生騙錢，甚至要求學生假裝自己被綁架，再向學生親友詐取金錢。

澳洲警方並表示，假冒中國當局的歹徒已經騙走數百萬美元。

警方指出，不肖分子打電話給被害學生時，通常以中文自稱是中國大使館、警察或領事館人員。一開始歹徒會聲稱學生在中國面臨犯罪指控，或是身分被人盜用，然後再以將被捕和驅逐出境等理由，脅迫學生付錢。

之後歹徒會持續威脅被害學生，直到學生把大筆款項彙入海外銀行帳戶為止。期間歹徒經常是以加密訊息服務聯繫被害人。

在某些案例中，歹徒還會要求被害人停止聯繫親友，並錄製自己遭捆綁和蒙眼的影片。騙子就拿去向他們的親友要求贖金。

警方表示，澳洲今年內至少發生8起這類詐騙案，損失總金額超過300萬澳幣（台幣約6162萬元）。

其他國家也傳出類似案件。澳洲警方指出，跨國組織犯罪集團過去10年來大量發展這種詐騙行為。

新南威爾斯州警察局助理局長瑟泰爾（Peter Thurtell）說，被害人心理受創，以為他們真的讓自己和摯愛陷於危險。

澳洲消費者監督團體去年記錄到超過1000件這種假冒中國當局的詐騙案。

© 2020 AFP