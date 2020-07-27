紀念人權鬥士路易斯遊行 經過他被警察痛毆地點

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（法新社美國阿拉巴馬州塞麻26日電） 追悼美國人權鬥士已故聯邦眾議員路易斯，兩匹黑色馬牽引的馬車載着路易斯靈柩，今天緩緩通過愛德蒙佩特斯橋，紀念他生前在此被警察痛毆差點兒喪命的往事。

為了悼念這位備受尊崇的人權鬥士、出身於喬治亞州的17屆眾議員，為期6天莊嚴紀念儀式進入第2天，在塞麻（Selma）的愛德蒙佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）舉行跨橋遊行。路易斯因罹癌17日病逝，享壽80歲。

陽光和煦溫暖的周日上午，阿拉巴馬州州警列隊向馬車引導的隊伍致敬，與1965年3月7日，當時路易斯（John Lewis）率眾遊行通過愛德蒙佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）所受到的待遇大不同。

當年路易斯領導數百人和平遊行，以爭取非裔美國人的投票權，在他們跨越阿拉巴馬州塞麻（Selma）的愛德蒙佩特斯橋以前往蒙哥馬利（Montgomery）被州警攔截。

警察下令遊行隊伍解散時，群眾紛紛下跪禱告，於是員警衝向人群並揮舞警棍，一名州警痛毆年僅25歲的路易斯把他打倒在地，路易斯幾乎喪命，並在他頭顱留下終其一生的傷疤。

當天的遊行被視為美國民權運動的轉捩點，日後稱之為「血腥星期日」（Bloody Sunday），那時路易斯是學生非暴力協調委員會（the Student Nonviolent Coordinating Committee）主席。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

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