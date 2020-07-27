美國駐韓大使剃掉引發爭議鬍子

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（法新社首爾27日電） 美國駐韓大使哈里斯的八字鬍成為南韓歷來最受爭議鬍子幾個月後，他終於到韓國傳統男士理髮廳打理門面，將備受韓國人批評的鬍子剃掉，他表示只為了夏天能涼快點。

南韓和美國是安全上的盟國，美國還在南韓派駐2萬8500名兵力。但因為兩國對北韓的立場有歧異與分擔軍費等問題，雙方近年的關係變得緊張。

哈里斯（Harry Harris）曾多次在南韓成為爭議的對象，並被批評霸道，甚至連他的鬍子都成為爭論的話題。

哈里斯的母親是日本人，而韓國人對日本1910到1945年間在朝鮮半島的殖民統治感到非常不滿，一些評論家聲稱哈里斯的鬍子讓人想起那段時期的日本總督。

1月時，哈里斯曾提出反駁，表示他的造型是個人選擇問題。

但上個周末哈里斯把一段影片上傳到社群媒體，內容是他到韓國傳統理髮廳剃掉了鬍子。他表示，這麼做是為了在首爾的夏天保持涼爽，好配戴口罩對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）

他在推特（Twitter）上說：「很高興我這麼做了」。

「對我來說，要嘛剃掉鬍子，要嘛拿掉口罩，因為首爾的夏天實在太熱、太潮濕，留鬍子和戴口罩都很辛苦。防疫規定是很重要的，而我也是會確實戴口罩的人。」

今年稍早哈里斯曾說：「我明白（日韓）兩國間的歷史仇恨，但我不是日本的美國駐韓大使，我是美國駐韓大使。」

「只因為我的出生因素，就拿那段歷史套在我身上，我認為這是一大錯誤。」

© 2020 AFP