選前百日民調慘 川普嘴硬：沉默多數會助我連任

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（法新社華盛頓26日電） 美國總統大選進入倒數100天，力拚連任的川普民調跌跌不休，他今天積極為己辯護，矢言「沉默的大多數」選民會將他推上勝利寶座。

●民調慘輸拜登

現年74歲的共和黨總統川普近來屢次受挫，疫情處理表現和隨之而來的經濟衰退使他飽受批評之外，民調也慘輸民主黨籍參選人、前副總統拜登。

今天公布的民調結果顯示，川普的支持率在3個關鍵戰場州遠遠落後對手，再度重創他想在11月3日大選後繼續執掌白宮的希望。

多項民調顯示，川普支持率一直維持在較低的40%範圍內，他也是首位挺過彈劾危機後再競選連任的總統。

在佛羅里達州，川普以46%的支持率落後51%的拜登，在亞利桑那州，拜登以4個百分點的49%領先川普，而在密西根州，拜登更以52%的支持率遙遙領先川普的40%，領先幅度大於「真清晰政治」網站（RealClearPolitics）先前發布的民調數據。

川普2016年拿下這3個搖擺州，儘管他在密西根州僅贏得不到1萬1000票。

川普亟欲提醒那些對他不屑一顧的人，2016美國大選民調成了反指標，他輕鬆擊敗所有競爭對手順利出線，接着擊敗了民主黨候選人希拉蕊・柯林頓。

川普在推特大發雷霆說：「很多人都認為，川普陣營更有熱情，比偉大的我國史上任何一個陣營有着更多熱情－甚至超越2016年。」

「拜登一點兒都沒有！沉默的大多數選民會在11月3日發聲！！！假民調和假新聞救不了激進左派。」

●支持率跌跌不休

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）每天造成1000多名美國人喪命，在造勢活動中卯足全力吸引支持者的川普被迫取消集會，並放棄下個月在佛羅里達州舉行的共和黨大會。

此外，川普處理抗議種族不公和反警暴示威活動的方式，也讓他漸失民心，他的煽動性言論和「大幅增派」聯邦人員進駐大城的計畫，激怒各地社群。

川普的77歲競爭對手拜登則說，他要為「美國的靈魂」而戰，呼籲選民別讓川普連任。

他推文說：「在這100天，我們有機會讓我們的國家步上新軌。我們終將實現自己的最高理想，每個人都有成功的良機。」

拜登正在位於達拉瓦州的家鄉展開歷來未見的競選活動，他沒有發起集會，也極少召開記者會，坐看川普深陷麻煩之中。

●同黨大老也不挺

馬里蘭州共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），這回也不太可能替川普背書。霍根2016年並未把票投給川普。

他說：「距離大選只剩100天，我想，提前投票會在60天內登場。我們離美國人民做出決定的那一刻非常近了。」

「坦白說，我想有很多人像我一樣，對雙方的分歧與能力不佳感到沮喪，不認為我們有兩個很棒的選項。」

© 2020 AFP