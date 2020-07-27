693天後回MLB投手丘 大谷翔平狂失5分吞敗

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（法新社洛杉磯26日電） 闊別MLB投手丘693天的MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天沒有解決任何打者就丟掉5分遭換下場，在球隊輸給運動家後承擔敗投。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍投、打兼修的「二刀流」好手大谷翔平，今天擔任先發投手，率隊挑戰奧克蘭運動家。大谷翔平前一次在MLB正式比賽登板投球，已是2018年9月3日的事，他在當年10月接受俗稱「湯米．約翰手術」（Tommy John Surgery）的手肘尺骨附屬韌帶重建手術。在那之後，球團基於對他的保護，僅讓他擔任打者。

大谷翔平久違的投球，狀況並不理想，他在面對首名打者時就被擊出安打，接下來連投3次四壞球保送後，再被接連敲出兩支安打後被換下場。

今天大谷翔平面對6個打者，用了30球只有15個好球，最快球速94.7英里（約152公里），送出3次四壞球保送，被擊出3支安打，1個人都沒解決就丟掉5分，這5分都是他的自責分，在天使4比6輸給運動家後，大谷翔平吞下敗投。

天使總教練麥登（Joe Maddon）說：「他並沒有投得很好。我沒辦法坐在這裡為他編理由，我是不會這樣做的。他的快速球球速沒有投出來，投球也騙不了打者。」

大谷翔平表示，他自認已經準備好了，只是需要在實戰中多磨練一下。

他說：「我需要把比賽的感覺找回來，今天我感覺自己只是把球丟出去，而不是投向打者。」

上季沒有投球，只專任指定打擊的大谷翔平，全年繳出18支全壘打、2成86打擊率的成績單。

大谷翔平2018年登上大聯盟，全年以先發投手身分出賽10場，戰績4勝2敗防禦率3.31，以打者身分出賽104場，326個打數中擊出93支安打，其中有22支全壘打，並有61分打點，打擊率2成85，另有10次盜壘成功，當年獲得美聯年度最佳新人獎肯定。

一個世紀前的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth），是MLB僅有另一位能在單一球季以投手身分先發10場、並以打者身分揮出20支全壘打的選手。

© 2020 AFP