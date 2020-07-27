C羅強攻助陣 尤文圖斯完成義甲9連霸

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（法新社米蘭26日電） 義甲尤文圖斯球星羅納度（Cristiano Ronaldo）上半場傷停補時破門，讓久攻不下的斑馬軍團吃下定心丸，終場2比0擊敗桑普多利亞（Sampdoria）提前封王，完成義甲9連霸。

主場作戰的尤文圖斯在上半場進入傷停補時第7分鐘時，才由C羅敲開對手大門，如釋重負後尤文圖斯第67分鐘再靠貝納德斯奇（Federico Bernardeschi）攻進保險分。

5度奪得歐洲年度最佳足球員「年度金球獎」（Ballon d'Or）的C羅雖然第89分鐘操刀12碼放槍，終場仍以2比0贏球，與第2名國際米蘭的積分差拉開為7分，在還剩2場比賽下提前奪得隊史第36座義甲冠軍。

這是尤文圖斯教頭薩里（Maurizio Sarri）率領斑馬軍團的首個義甲冠軍；尤文圖斯自2012年開啟義甲連霸王朝，前3座冠軍是孔蒂（Antonio Conte）執教時奪得，之後5座是阿萊格里（Massimiliano Allegri）所領軍。

儘管歷經新型冠狀病毒疫情停賽，35歲的C羅在義甲於酷暑之際複賽仍能快速熱機，6月20日複賽以來攻入10個進球，傲視歐洲所有球員，本季義甲進球來到31顆；尤文隊史前一位單季攻進31球的球員，已得回溯至1933-34賽季的義大利已故國腳博雷爾（Felice Borel）。

不過C羅在義甲本季進球榜還落後榜首因莫比萊（Ciro Immobile）3球；效力拉齊奧的因莫比萊在今天5比1大勝維洛納（Hellas Verona）之戰演出帽子戲法。

C羅賽後在Instagram寫道：「開心為球隊完成連霸，繼續為這支雄偉壯大的球隊寫輝煌歷史。這座冠軍要獻給所有尤文球迷，特別是獻給經歷過讓我們所有人都措手不及、顛覆全世界疫情的人們。」

© 2020 AFP