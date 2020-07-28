亞股漲跌互見 市場關注Fed決策會議

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（法新社香港28日電） 紐約商品交易所黃金期貨價格今天一度漲破每盎司2000美元，創下歷史新高紀錄；亞洲股市則在市場憂心疫情升溫的疑慮下，未能守住漲勢，終場走勢分歧。

在美國新增確診病例已高的情況下，亞洲和歐洲新增病例也攀升，迫使多國政府實施嚴格的防疫封鎖措施，全球經濟前景烏雲罩頂，連月來的股市漲勢也因此踩煞車。

疫情不確定性加上美中緊張升溫，已經推升金價大漲近30%。黃金期貨價格今天一度漲破2000美元，締造歷史新高紀錄。金價之後回吐稍早漲幅，回跌走低。

分析師稍早表示，在市場關注美國聯邦準備理事會（Fed）本周召開的決策會議，料推出更多貨幣寬鬆措施提振經濟下，金價本周可望漲破2000美元。

美國第2季經濟成長數據也將在本周公布，市場預期美國經濟將出現歷史性萎縮恐助長美元貶勢。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「市場雖對決策沒有太多預期，但（聯準會主席）鮑爾在記者會上的發言將成為關鍵，特別是在近來新增病例飆升，以及後續的連鎖效應下。」

黃金價格急漲也一度帶動白銀價格漲破每盎司26美元的7年高點。銀價之後隨着金價回跌。

亞洲股市今天漲跌互見，日股日經指數收盤下跌0.26%；首爾股市Kospi指數上漲1.76%；香港恆生指數漲0.69%；上海綜合股價指數上漲0.71%，澳洲股市跌0.39%；新加坡股市漲0.28%。

© 2020 AFP