同仇敵愾抗中 美澳外長與防長展開兩天會談

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（法新社華盛頓27日電） 美國與澳洲今天展開最高層級會談，在美中緊張態勢升高之際，雙方同仇敵愾，尋求抗中同一陣線。

蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）在華府歡迎澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長雷諾茲（Linda Reynolds），雙方展開兩天會談，明天將共同召開記者會。

川普政府在諸多議題對中國立場愈趨強硬，如國防、人權乃至貿易等，上周更以中國政府進行諜報工作為由，下令關閉中國駐休士頓總領事館。蓬佩奧宣稱，西方數十年來對中國採取的「交往」政策，已創造出北京這個「科學怪人」。

自第一次世界大戰以來，澳洲在每項重大衝突都與美國並肩作戰，而其右傾政府也大力支持川普。澳洲近來跟進美國反駁中國對於南海的主張，並力挺蓬佩奧主導、要求對2019冠狀病毒疾病 （COVID-19）起源展開國際調查。

外界抨擊川普在選舉年藉由攻擊中國來轉移國內疫情失控的焦點，美國目前染疫死亡人數高居全球之冠。

另一方面，潘恩與雷諾茲在行前發表聲明說，會遵守澳洲要求國際旅行後回國必須隔離14天的規定。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP