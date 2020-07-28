川普參訪生技廠 期待疫苗遏止疫情助連任

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普今天參訪一座生產新型冠狀病毒實驗性疫苗的工廠，矢言以疫苗戰勝病毒。他似乎把疫苗當寄託，期望控制疫情，同時重振連任希望。

川普今天參訪北卡羅來納州莫里斯維爾市（Morrisville）的富士軟片Diosynth生技公司（Fujifilm Diosynth Biotechnologies）工廠。他說：「藉着讓美國科學才幹徹底發揮，我們會戰勝病毒。」

美國將於11月舉行總統大選。川普似乎把希望寄託在迅速研發出成功的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗上，一方面控制美國方興未艾的疫情，一方面重振他岌岌可危的連任希望。

依據與美國政府簽署的合約，富士軟片Diosynth生技公司將大量生產疫苗公司Novavax研發出的實驗性疫苗，這是美國政府耗資數十億美元投入疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的一環。

「神速行動」計畫大量投資業界領先的製藥公司，協助這些企業研發及生產疫苗，目標是在2021年一月之前分發3億劑疫苗。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國迄今累計429萬人感染、近14萬8000人病故，是全球疫情最嚴重國家。

© 2020 AFP