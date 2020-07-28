德國當局憂心疫情升溫 對西班牙部分地區發旅遊警示

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（法新社柏林28日電） 德國國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（RKI）今天對境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數攀升表達「極度憂心」。同時，德國外交部針對西班牙部分地區發布旅遊警示。

RKI所長維勒（Lothar Wieler）告訴記者：「我們必須防止病毒再次迅速且失控地蔓延…2019冠狀病毒疾病的病例數據最新進展，讓我和RKI全體同仁感到極度憂心。」

德國在遏止疫情方面比許多鄰國表現更佳，但近幾周染疫人數激增後，維勒呼籲民眾不要糟蹋目前的防疫進展。

維勒表示：「德國疫情如何演變掌握在我們手中。」他敦促德國民眾繼續遵守防疫措施，包括勤洗手及保持安全距離。

維勒提出嚴厲警告之際，適逢全球多國設法因應激增的確診病例，各界憂心爆發可怕的第二波疫情，尤以返國旅客特別引起關切。

德國外交部今天更新旅遊警示，建議民眾不要前往西班牙北部3個正在應付新疫情的地區，包括亞拉岡（Aragon）、加泰隆尼亞（Catalonia）及納瓦拉（Navarra）地區。

維勒提及，德國民眾在暑假期間將病毒帶回國內，這是染疫人數攀升的原因之一，但工作場所及露天派對爆發的疫情也使病例激增。

德國迄今累計通報逾20萬6000起確診病例，以及9100多起死亡病例。過去7天以來，德國平均每天通報新增557起確診病例，相較之下6月初平均每天新增確診僅約350例。

維勒指稱：「我們迄今無法確定，這是否為第二波疫情的開端，但當然也有可能…可是我樂觀認為，如果我們遵守衛生規定，我們可以預防第二波疫情，這取決於我們自身。」

© 2020 AFP