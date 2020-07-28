歐央行籲銀行業今年停發股利紅利

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（法新社法蘭克福28日電） 歐洲中央銀行今天強烈呼籲歐元區各銀行在2021年1月前不要派發股利或發放員工紅利，以確保銀行自身擁有足夠緩衝資金，來度過疫情危機掀起的經濟風暴衝擊。

歐洲央行（ECB）之前便曾要求歐元區銀行業至少今年10月前暫停發放股利紅利，今天又將期限延長。

歐洲央行透過聲明表示，這項建議「仍是暫時性且屬於特殊情況」，目的為了確保在「格外不確定時期」，「銀行有能力吸收損失及對實體經濟提供放款」。

為緩和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對歐元區經濟帶來的衝擊，歐洲央行已採取空前行動，祭出規模1兆3000億歐元的緊急購債計畫，以刺激經濟成長及讓借貸成本維持低檔。

歐洲央行還提供歐元區銀行業超低利貸款，並放寬資本適足要求，盼讓歐元區內信用維持流動。

不過歐洲央行也一再表明，希望各銀行自身也採取非常行動。

歐洲央行監事會主席安瑞亞（Andrea Enria）在致函歐元區銀行業的信中表示，歐銀將「密切關注」各銀行在危機時期的報酬政策。

除了凍結股利，歐洲央行還呼籲銀行業暫時不要回購庫藏股。庫藏股也是回饋股東的工具之一。

今年稍早已有若干歐洲大企業宣布取消派發去年股利，包括德國的漢莎航空（Lufthansa）及歐洲飛機製造大廠空中巴士（Airbus）。

歐洲央行又說，將在今年第四季檢討目前提出的建議。

© 2020 AFP