美人權鬥士非裔議員停靈國會山莊 供民眾瞻仰致意

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（法新社華盛頓27日電） 美國聯邦眾議員路易斯（John Lewis）的靈柩今天移至美國國會山莊圓形大廳，供美國民眾向這位人權鬥士獻上最後的敬意。

篤定將代表民主黨出馬競選2020年總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）和現任副總統彭斯（Mike Pence），今天稍後也前往現場致上敬意。

出身南部喬治亞州，擔任17屆聯邦眾議院民主黨議員的路易斯7月17日因胰臟癌過世，享壽80歲。

移靈車隊駛經華府的街道抵達國會山莊，儀隊護送覆蓋著國旗的靈柩進入國會山莊內的圓形大廳（Rotunda）。

聯邦眾議員康明茲（Elijah Cummings）去年辭世，是首位靈柩停放在國會山莊的非裔國會議員，但停靈的地點在雕像大廳（Statuary Hall）而不是圓形大廳。

近來曾停靈在國會山莊供公眾瞻仰的其他政治人物還包括老布希總統（George H.W. Bush）和亞利桑那州聯邦參議員馬侃（John McCain）。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在肅穆的典禮中說：「路易斯是民權運動的巨人和國會的良知。」

路易斯曾大力批評美國總統川普，川普今天在被問到是否會前往國會山莊致意時。「不，我不會去。」

© 2020 AFP