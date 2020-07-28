聖伯納犬腿傷受困英格蘭最高峰 16名搜救人員擡下山

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（法新社倫敦27日電） 向來以高山搜救聞名的聖伯納犬竟成了被救援的對象，一隻聖伯納犬近日因為腿傷而受困英格蘭地區最高峰，當地救難隊出動16名搜救人員使用擔架且耗時5個鐘頭才順利將它帶下山。

這隻名為戴西（Daisy）的母聖伯納犬日前跟主人一同到英格蘭最高峰、斯科費爾峰（Scafell Pike），不料24日下山途中，出現後腿疼痛的情況而不願繼續行走。

沃斯代爾山區救難隊（Wasdale Mountain Rescue Team）隊員隨後出動，用擔架將戴西擡下山；目前它已完全康復，和主人一同在家中。

共有16名救難隊員參與這項救援行動。當搜救隊抵達戴西受困的地點後，他們小心翼翼地靠近它，並在零食的協助下，2名隊員得以評估它的狀況並施打止痛藥。

救難隊員還說，為了讓重達55公斤的戴西移到擔架上，需要給它許多零食。除此之外，這次行動與其他針對登山者的搜救相比並沒有太大不同。

從搜救影片中可看到救難隊員沿途涉過河流，還要舉着擔架越過圍欄，當他們抵達山腳下時，戴西終於能起來行走，甚至還小幅度、羞怯地搖搖尾巴。

對於有損聖伯納犬奔馳阿爾卑斯山雪地的形象，救難隊員說，「它明顯感到有點愧疚」，也有點難為情。

聖伯納犬最早是被瑞士與義大利交界、大聖伯納山口（Great St Bernard Pass）的修道士培育成探路救難犬，近幾個世紀來，聖伯納犬因為拯救了許多民眾而享有盛名。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP