聯合國報告：北韓女性叛逃失敗 多遭性暴力對待

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（法新社首爾28日電） 聯合國人權事務高級專員公署今天表示，北韓女性若試圖叛逃失敗，被遣返回北韓後，普遍會遭到國家安全機構及警方的性暴力對待，包括性侵、強制裸體及墮胎等。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在南韓訪問逾100名曾從北韓叛逃失敗的女性脫北者，得知這些女性叛逃失敗，被逮捕並遣返回北韓後，曾遭受性侵、強制裸體、墮胎等性暴力對待。

平壤當局嚴格管制人民遷徙自由，被抓到非法越過邊境的人都會遭拘押起訴，但在北韓為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而封鎖邊界前，仍有許多人在北韓與中國間長達1400公里的邊境往來貿易或遷徙。

人權事務高級專員公署這份報告主要作者柯林志（Daniel Collinge）在首爾告訴記者，北韓國安機構會在拘留中心對這些女性進行「侵入式搜查」，「要求她們脫光衣服後，反覆蹲下跳起，以確認她們沒有在體內暗藏任何東西」。

數名受訪者也詳細述說，一些女性在拘留中心被迫吃藥或遭受痛毆，以致流產。

報告寫道，這些女性脫北者遭警衛強暴的狀況也相當普遍，但很少人會提起，因為這可能讓她們受罰挨餓。

© 2020 AFP