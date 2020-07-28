英國隔離來自西班牙所有旅客 兩國互杠

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（法新社倫敦28日電） 英國政府25日突然政策急轉彎，宣布來自西班牙的所有入境旅客都必須隔離檢疫兩周，引發西班牙嚴詞批評這項作法，不過，英國立刻回擊，並表示不打算改變這項政策。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）認為，英國政府25日突然政策急轉彎，宣布來自西班牙的所有入境旅客都必須隔離檢疫兩周的作法「不平衡」，堅稱西班牙有些地方比英國還安全。

桑傑士為西班牙熱門景點喊冤，包括巴利亞利群島（Balearic Islands）和加納利群島（Canary Islands）、安達盧西亞（Andalucia）及瓦倫西亞（Valencia）地區，他認為，這些地區「累積發病率低於目前英國（發病率）」。

桑傑士27日晚受訪時，告訴西班牙第五電視台（Telecinco）:「也就是說，從流行病學角度來看，在這些地方甚至可能比在英國更安全。」

他說，馬德里正和倫敦談判，「試圖說服他們重新考慮這項措施，這在我們看來是不平衡的」。

不過，英國立即拒絕桑傑士的說法，並表示將繼續執行這項新的檢疫規定。

英國住房、社區和地方政府事務部副部長克拉克（Simon Clarke）說，西班牙上周末通報病例增加75%。

克拉克告訴英國廣播公司（BBC）：「我們恭敬地不同意西班牙政府在這方面的觀點。」

「顯然，我們會繼續與他們密切合作，並且我們希望他們在控制疫情上順利，但我們已經看到西班牙病例數急遽上升。」

他說，不打算改變這項政策。

英國和西班牙是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響最嚴重的歐洲國家之一。

官方數據顯示，英國有近4.6萬人染疫不治，30萬人確診，但實際數據可能更高。

在西班牙，超過2萬8400人病故，27萬2000多人染疫。

© 2020 AFP