西班牙實施防疫封鎖 逾百萬人沒去找工作不算失業

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（法新社馬德里28日電） 今天公布的最新數據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）導致超過100萬西班牙人沒工作，但這些人因為封鎖令沒去求職，所以不納入失業統計。

失業數據是透過調查而非申請救濟的案件作計算，而當局在調查時，只會計入有在積極找工作的無業者。由於當局實施防疫封鎖令，讓一些人無法求職，這類無業者在調查時並不算是失業。

根據西班牙國家統計局（INE）公布的數據，4至6月失業人數僅增加5萬5000人，總數340萬人；失業率從第1季的14.4%增至15.3%。

但國家統計局指出，上述數據顯着低估疫情對西班牙就業市場的衝擊，因為第2季就業人數減少107萬人。

另外，西班牙政府為免疫情衝擊企業導致大規模裁員，推出強制休假計畫。最新失業數據也沒納入這項計畫內的數百萬名勞工。

西班牙國家統計局並表示，第2季總工時「空前下滑」近23%。

雖說各行各業都受到衝擊，但服務業損失特別慘重，流失近81萬7000份工作。其中包括在封鎖令期間大致維持關門的店家和餐廳，以及作為西班牙經濟支柱、佔國內生產毛額（GDP）12%的觀光業。

© 2020 AFP