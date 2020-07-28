颶風道格拉斯掠過夏威夷北方海域 減弱為熱帶風暴

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（法新社檀香山27日電） 原本各界擔心颶風「道格拉斯」（Douglas）會成為近代史上第3個登陸夏威夷的颶風，但所幸道格拉斯只掠過夏威夷北方海域，並在今天減弱為熱帶風暴。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）指出，道格拉斯掠過夏威夷群島北方海域後往西前進，風速每小時110公里。

颶風登陸夏威夷十分罕見，近代史上僅有2例，分別是1959年的「黛蒂」（Dot）和1992年的「伊尼基」（Iniki）。

根據美國中太平洋颶風中心（Central Pacific Hurricane Center），雖然道格拉斯未登陸夏威夷海岸，但政府從1950年代開始有記錄以來，道格拉斯是最靠近歐胡島（Oahu Island）的颶風。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，道格拉斯的中心經過歐胡島北方約40公里處海域，上一個如此靠近歐胡島的颶風是黛蒂，經過歐胡島西南方約96公里處海域。

道格拉斯引起的大浪預計今天影響夏威夷群島，將增加衝浪危險及沿海房屋受損的風險。（實習編譯：沈�s榕/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP