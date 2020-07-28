WHO：疫情肆虐似無季節性 別以為夏天就安全

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（法新社日內瓦28日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐南北半球。世界衛生組織（WHO）今天說，這種新型冠狀病毒看起來並不受季節周期影響，別以為夏天就比較安全。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）在一場視訊簡報會上告訴記者：「季節似乎不會影響這種病毒的傳播。」

哈里斯指出，一些疫情最嚴重的國家，現在正值不同季節。

例如疫情最嚴重的美國現在雖是夏季，境內累計已近14萬8000人病故、近430萬例確診。疫情第2嚴重的國家巴西現在則是冬天，該國累計已8萬7000人死亡。

哈里斯表示，儘管如此，「人們似乎有種定見，認為這種病毒的是季節性的」，疫情會一波一波來襲。

她說，這是因為人們誤用流感的角度來看待這場疫情，因為流感具季節性。

哈里斯表示：「我們現在全都得了解這是一種新型病毒…即使它是一種呼吸道病毒，而且以前的呼吸道病毒確實都有季節性流行的傾向，但這個病毒的表現不同。」

她提醒，真正有效的防疫方式就是保持社交距離、勤洗手、必要時戴口罩、打噴嚏咳嗽時��住口鼻、有癥狀就待在家、隔離病患，以及對接觸者進行檢疫，別因夏天到來就疏於防備。

© 2020 AFP