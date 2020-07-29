委國年底大選 美警告：舞弊恐更甚以往

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（法新社華盛頓28日電） 美國今天示警，排定年底舉行的委內瑞拉國民議會（National Assembly）選舉，舞弊情形可能會更甚以往。美方也指控，左派領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）尋求操弄選舉結果。

委內瑞拉當局已要求國民議會於12月6日舉行大選。國民議會是委國唯一由在野黨掌控的政府機構，卻幾乎已經沒有實質權力。

馬杜洛政權掌控的最高法院先前任命選舉委員會成員後，成員以人口成長為由，將國民議會席次擴大2/3，即便境內數百萬人已因經濟崩盤而逃到國外。

美國的委內瑞拉特使艾布蘭（Elliott Abrams）表示：「這是再次證明，只要馬杜洛仍當權，仍處於能操弄大選和選舉結果的位子上，委內瑞拉就不會有自由公平的選舉。」

他告訴記者：「事實上，目前自由公平選舉的條件比2018年5月還糟糕，而馬杜洛當年那場選舉已被全球各民主國家斥為舞弊叢生。」

自2019年1月以來，美國在內的全球約60個國家公開承認國民議會議長瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統。

美方即便祭出各項制裁，包括阻止委內瑞拉石油出口，意圖切斷馬杜洛政權的主要財源，但馬杜洛在委國軍方、中國和俄羅斯撐腰下，至今大權在握。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP