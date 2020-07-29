才剛想以科學抗疫又走樣 川普：沒人喜歡我

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（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普近日大改先前談論疫情的語調，試圖重振連任希望，卻在今天破功。他在推特提及誤導性的醫學揣測、批評高階病毒專家，還稱讚一名主張陰謀論的古怪傳道士兼醫師。

一周前，川普還努力回應來自全國對領導階層在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機中無所作為的批評，期盼讓他岌岌可危的連任選戰回到正軌。這場疫情迄今在美國奪走約15萬條人命，並重創美國這個全球最大經濟體。

川普坦承，事態還會「更惡化，接着才會好轉」。他說自己信奉科學，並終於呼籲大眾戴上口罩。

但在今天的白宮記者會中，川普又恢復十足本色。

他說，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）比他還受歡迎，這很不公平，「沒人喜歡我」。

川普硬要推崇他最喜歡的理論，也就是抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloriquine）可以用來醫治新型冠狀病毒患者，這與他自己的政府和多數醫師的建議背道而馳；他堅稱「很多醫生認為那非常有效」。

川普還費心讚譽身兼傳道士、醫師兩職的伊瑪努爾（Stella Immanuel）。伊瑪努爾相信巫術，並認為有樁陰謀正在進行，意圖要大眾不要信教，川普則形容她「令人驚嘆」。

社群網站推特（Twitter）採取罕見行動，移除川普從臉書（Facebook）轉發的一則影片片段。在片中，伊瑪努爾和一群醫師告訴美國人民，沒必要戴口罩，還說羥氯奎寧可以治好新型冠狀病毒；臉書稍早已刪除這段影片。

推特今天表示，上傳這則影片「違反了我們對COVID-19假消息的政策」。到昨晚為止，這支影片已有數以百萬計的民眾看過，而且在一些右翼網站上還看得到。

伊瑪努爾自稱「上帝的戰斧」，她在影片中宣稱「病毒有藥醫」，用羥氯奎寧就能治癒。但這並非事實，目前沒有藥物可治療新型冠狀病毒，而且多數政府衛生機關經過初步討論後，現在都認定羥氯奎寧並無確定療效，甚至可能對患者非常有害。

此外，川普在昨晚的連發推文中，還轉推一則逐漸擴大的右翼陰謀論，內容指稱佛奇幫忙助長疫情，以破壞川普的11月大選連任目標。

這則推文還提到，「佛奇和民主黨壓制羥氯奎寧，好讓疫情不斷奪走人命，以傷害川普」。

川普還轉推前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）在播客節目上的評論來攻擊佛奇，評論指佛奇「在許多議題上誤導美國大眾」。

佛奇今早接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時回應，他沒在看推特，「我不推文，我連看都不看」。

© 2020 AFP