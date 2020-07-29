打造人造太陽發電 科學家齊聚法國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法國杜蘭斯河畔聖保羅28日電） 獲得官方核准14年後，科學家28日開始在法國南部組裝一部機器，尋求確認核融合是否能成為地球上安全又可靠的能源來源。

多國參與的突破性國際熱核融合實驗反應爐計畫（International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER），來自世界各地的零組件近幾個月運抵法國南部小鎮杜蘭斯河畔聖保羅（Saint-Paul-les-Durance）。

現在必須煞費苦心組裝這些零組件，以完成這項被大肆宣傳為「全球最大拼圖」的ITER。

這座實驗工場的目的是為了證明，核融合能大量、安全且商業化規模發電。

參與ITER的35國共同發表聲明說：「核融合提供清潔、可靠且沒有碳排放的能源。」這些國家包括歐盟27個成員國、英國、瑞士、印度、日本、韓國、俄羅斯、美國與中國。

此外，核融合的燃料可在海水與鋰金屬取得，海水與鋰相當豐富，足以供應人類達數百萬年。

聲明表示，鳳梨般大小的這類燃料，就相當於1萬噸煤。

ITER將由約100萬個零組件建構而成，預定2025年12月展開初步實驗。

這個人造太陽設施目的是要產生約500個百萬瓦熱能，倘若持續運轉，可轉換成約200個百萬瓦電能，足以提供電力給大約20萬戶家庭。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP