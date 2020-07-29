拜登屬意女性為競選搭檔 8月初宣布人選

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（法新社華盛頓28日電） 美國前副總統拜登（Joe Biden）篤定代表民主黨，在11月總統大選挑戰現任總統川普；拜登屬意女性作搭檔，媒體傳出至少10位人選，拜登今天說，將在8月第一周宣布。

拜登先前表示，他的副總統人選將是位女性。今天媒體詢問拜登，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，是否能夠與他屬意人選面對面會談。

拜登說：「我們且看看。」 他開玩笑說，對於守候在他威明頓（Wilmington）家宅外的媒體記者，他恐怕須試着「騙一下」，如此才能在他宣布之前，慎重地和人選見面。

根據媒體報導，拜登名單人選不多，包括加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris)、前總統歐巴馬的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）。

另有3位聯邦參議員也在考量當中，她們是退役戰鬥軍人達克沃斯（Tammy Duckworth）、麻州的華倫（Elizabeth Warren）與威斯康辛州的鮑德溫（Tammy Baldwin）。達克沃斯在伊拉克因直升機墜落而失去雙腿。

此外，佛羅里達州聯邦眾議員戴敏斯（Val Demings）、加州眾議員巴斯（Karen Bass），以及密西根州州長惠特莫（Gretchen Whitmer）、新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）、亞特蘭大市長波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）等。

美國民主黨提名總統候選人大會訂於8月17日展開。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP