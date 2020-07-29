日本廣島法院判決 擴大認定核爆黑雨受害者

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（法新社東京29日電） 美國於二戰末期對日本投下原子彈迄今已近75年。日本廣島地方法院今天做出罕見判決，擴大認定核彈倖存者，納入更多放射性物質「黑雨」受害者。

廣島地方法院裁決，84名原告都應獲得給予核彈攻擊受害者的醫療福利。這些原告年齡介於70幾至90幾歲間，日本當地稱核彈攻擊受害者為「被爆者」。

在1945年8月6日廣島核爆後，若乾地區降下放射性物質「黑雨」。日本政府在戰後認定若乾地區受到核爆嚴重衝擊，並為事發時位於這些地區的民眾提供免費醫療照護。

上述原告事發時不在政府指定地區，但淋到「黑雨」，他們主張自己遭受的健康衝擊與政府認定地區內受害人相似。

日本放送協會（NHK）報導，廣島地方法院審判長高島義行在庭上表示：「居民在聲明中指稱自己沐浴在黑雨中，這些聲明沒有不合理之處。」

高島義行指出：「醫療文件顯示，這些居民經歷的疾病據信與核彈有關，這符合認定被爆者的法律要件。」

日本慷慨提供這些年長者醫療照護，年齡75歲以上者只需支付10%的醫療成本。對於多年來主張自己也受苦於核彈攻擊的人士而言，這場官司也具象徵性意義。

截至今年3月為止，日本政府已認定13萬6682人為「被爆者」，包括當年的長崎居民。長崎於1945年8月9日受到第二次、也是最後一次原子彈攻擊。

廣島核爆約有14萬人死亡，隨後的長崎核爆則有7萬4000人喪生。日本將在下周為這兩場核爆舉行75周年紀念儀式。

© 2020 AFP