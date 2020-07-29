李顯龍盼區域共榮 不願勸說企業離開香港

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（法新社華盛頓28日電） 中國強行在香港實施「港區國安法」，外界擔憂引發企業出走潮。新加坡總理李顯龍表示，他不會勸說企業離開香港，香港維持穩定繁榮，對整個區域比較好。

李顯龍透過視訊參與一場由華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）舉辦的活動時表示，如果香港穩定、平靜及繁榮，「我們認為這對香港、對整個區域、對新加坡，都比較好」。

他指出：「整體來說，我會比較想看到香港安好，而不是要人離開香港，另尋去處。」

新加坡和香港同樣是亞洲主要的國際企業聚集地，對投資者友善的政策與法治皆是吸引企業進駐的原因。

李顯龍說，新加坡和香港彼此間是「友好競爭」而非激烈的對抗關係。他也提到，香港的優勢之一就是可作為進入中國的門戶。

中國6月無視美國警告，強推「香港特別行政區維護國家安全法」，禁止在香港從事顛覆國家政權等行為。在此之前，香港去年曆經數月爭取民主的大型示威遊行。

港區國安法的實施已讓一些香港民主運動人士感到不安，但到目前為止，僅有少數企業離開香港。

觀察家指出，新加坡事實上也有類似法律，除了在市中心一處公園以外，若無警方允許，民眾不得發起遊行活動。不過，新加坡作為美國密切盟友，與區域內各國都很友好，鮮少為此遭受國際批評。

© 2020 AFP