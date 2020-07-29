法國交付印度5飆風戰鬥機 印防長趁機警告中國

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（法新社新德里29日電） 印度先前向法國購買36架飆風戰鬥機（Rafale），首批5架於今天飛抵印度。印中雙方最近因領土對峙引發緊張，印度國防部長辛赫藉飆風戰鬥機飛抵的機會出言警告中國。

這5架飆風戰鬥機今天降落在印度哈雅納省（Haryana）的安巴拉（Ambala）空軍基地。印中先前在邊界發生致命對峙後，印度全國對這批戰鬥機的關注更加強烈。

印度向法國買了36架飆風戰鬥機，這筆交易估計價值94億美元（新台幣約2755億美元）。所有戰鬥機預計在2021年底前交付。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）說，這些戰鬥機的到來，見證「我們軍事史新時代的開始。」

辛赫在一連串的推特（Twitter）發文中說，這些戰鬥機將使印度空軍更為壯盛，足以「威懾所有可能對我們國家造成的威脅。」

辛赫沒有直接點名中國，但媒體與觀察人士說，辛赫的講話顯然劍指中國。

辛赫公開聲明：「如果有任何人應該擔心或批評印度空軍的生力軍，一定就是那些想要威脅我們領土完整的人。」

印度與中國軍隊先前在喜馬拉雅山邊界地區對峙長達6周，雙方近身肉搏，導致印度軍隊20人喪生，中國雖然也有人死亡，但未提供具體數字。

在拉達克（Ladakh）的這場衝突中， 印中互相歸咎對方，隨後調動數千部隊增援，同時又尋求對話，宣稱想緩解緊張情勢。

© 2020 AFP