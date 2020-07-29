法籲聯合國組觀察團 評估新疆維吾爾人現況

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（法新社巴黎28日電） 法國今天呼籲聯合國組觀察團評估中國新疆維吾爾族遭受的待遇。巴黎當局同時指控，北京打壓穆斯林少數民族維吾爾族的行徑「無可辯解」。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）上周在國會針對北京當局提出多項指控，包括「關押維吾爾人的營區，維吾爾人遭大規模拘捕、失蹤、強迫勞動、強制絕育、破壞維吾爾人的傳統」。

中國外交部予以反駁，說上述指控全是「謊言」，並稱新疆問題與人權、宗教、種族無關，而是與反暴力恐怖主義和反分裂問題。

勒德里安今天加大火力批中，說新疆「出現無可辯解的作為，違反多個主要國際人權公約所保障的普世原則」。

他同時指控北京當局「大範圍監視民眾，在當地實施全面鎮壓」。

勒德里安告訴國會議員：「既然他們稱我的說法毫無根據，我們提議由獨立觀察員組成國際任務團，在（聯合國）人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）支持之下前往訪問、見證。」

新疆問題同樣讓英國杠上中國。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）日前指控，新疆「顯然存有大規模嚴重侵犯人權情事」，中國外交部發言人汪文斌則回應說，英方說法是「造謠污衊」。

除了維吾爾族人權問題，西方國家近來還因「港區國安法」、境內5G建設禁用華為設備等，而與中國關係日趨緊張。（編輯：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

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