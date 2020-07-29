環保人士最黑暗一年 2019年212人遇害

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（法新社巴黎29日電） 環保監督機構「全球見證」（Global Witness）今天發布報告指出，2019年全球至少有212名環保人士遭到殺害，是有紀錄以來，在前線抵抗自然破壞的環保人士遇害人數最多的一年。

這個非政府組織在年度評估報告中說，對環保人士而言，最致命的地方在哥倫比亞與菲律賓，去年這兩國分別有64與43名環保人士遇害身亡，合計就超過了確定罹難者的一半。

接着依序為巴西、墨西哥、宏都拉斯與瓜地馬拉。

約40%死者是原住民，超過2/3死在拉丁美洲，1/10是女性。由於尚有未通報或歪曲事實案例，實際死亡人數可能更高，非洲地區尤其如此。

數十年來，中美、南美、亞洲與非洲森林區的原住民社群看到祖靈地遭到貶低或破壞，有時還是拜地方政府或國家政府腐敗所賜。

「全球見證」成員柯克斯（Rachel Cox）表示：「農商企業與油氣、礦業，向來是攻擊土地與環保人士的最大驅動因素。」

「它們也是砍伐森林與增加碳排放，把我們更推向氣候變遷失控的企業。」

去年141名可連結特殊經濟部門的遇害者中，超過1/3與抗議採礦活動有關，這些採礦活動部分合法，大多不是。

34宗環保人士遇害案與農業相關，絕大多數發生在亞洲，尤以菲律賓最多。

兩名印尼環保人士去年10月在蘇門答臘（Sumatra）北部的棕櫚油田被刺死；去年3月菲律賓則有14名蔗農因警察執法以及反叛亂活動遇害，在那之前的數個月前，菲律賓早有9人在類似狀況中喪命。

菲律賓馬諾波人（Manobo）頭目在民答那峨島 （Mindanao）北部基淘淘（Kitaotao）附近抗議採礦活動時，死於一場軍事轟炸。

「全球見證」報告指出：「菲律賓剩餘的原始林，例如那些受到馬諾波人保護的森林，都因為採礦和利益而遭到砍伐。」

「這對（菲律賓）總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和他的政府而言是『一切如常』，他們擬定政策把化石燃料列為優先，通過峻法讓試圖擋路者閉嘴。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP