美國國防部長宣布 駐德美軍裁減1.19萬人

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（法新社華盛頓29日電） 美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天宣布，派駐德國美軍將裁減1萬1900人，削減的部分兵力將重新部署至義大利和比利時。艾斯培指稱，這是為了因應俄羅斯的軍事野心。

這項調動可能近幾周內就會啟動，五角大廈將會把派駐德國的大約6400名軍事人員送回美國，將近5600名人員則會調往其他北大西洋公約組織（NATO）國家。

艾斯培說，完成調整後，派駐德國美軍部隊將約2萬4000人。調防的主要目的是加強北約東南側黑海附近的部署。

艾斯培稱，如果相關國家與華盛頓達成最終協議，其中一些兵力也可派駐波蘭和波羅的海國家。

美軍歐洲總部將從德國斯圖加特（Stuttgart）遷往比利時。

艾斯培表示：「這些調整將毫無疑問地達成以下核心原則：增強美國與北約嚇阻俄羅斯、強化北約、讓盟邦安心以及改善美國的戰略彈性。」

美國裁減駐德美軍，可能會對德國的經濟和戰略帶來顯着衝擊，數以萬計美軍自二戰結束以來一直駐紮在德國。

艾斯培表示，這項調整歷經長久討論，而非美國總統川普不滿意華盛頓與柏林當局關係所導致。

他表示，部隊移防與一個戰鬥機中隊調往義大利，以及更多史崔克裝甲車（Stryker）部隊輪調至黑海地區，都是聚焦於俄羅斯對歐洲東南部的潛在威脅。俄羅斯於2014年並吞克里米亞，凸顯其軍事野心。

艾斯培說，目標就是「加強嚇阻力量，讓北約東南側盟邦安心」。

© 2020 AFP