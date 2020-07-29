美國會討論新疫情紓困方案 達成協議仍遙遠

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（法新社華盛頓28日電） 美國國會民主黨和共和黨議員今天就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新紓困法案進行討論，但離達成協議還很遙遠。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與白宮和共和黨議員進行兩輪談判後，在寫給民主黨同僚的信中表示：「非常可惜的，在致命延誤數個月後，共和黨人推出的提案，只會延長全美數以百萬計勞工和家庭的苦難。」

美國聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）為共和黨昨天發布規模1兆美元的刺激計畫提案辯護。

5月時，聯邦眾議院民主黨議員推出3兆美元紓困方案，提供州與地方抗疫基金，並作為緊急援助數以百萬人之用。這是歷來規模最大的紓困案。

紓困方案達協議遇阻礙，內容包括擴大援助給因為疫情而失業的數百萬人。根據共和黨版紓困計畫，每周失業救濟金將減少至200美元，低於將於7月底到期的現行計畫600美元。

部分議員要求將這些紓困金的最後期限延長到本周末，以便有更多時間談判，來達成更大規模的刺激措施協議。

裴洛西說，她和聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）明天將會與美國政府再度會面；她沒有提到共和黨議員。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP