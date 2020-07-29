美眾院反壟斷聽證會 4科技巨頭執行長視訊參與

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（法新社舊金山29日電） 臉書執行長祖克柏和亞馬遜創辦人貝佐斯今天將在美國聯邦眾議院的反壟斷聽證會作證，為自己親手打造的網路帝國辯護，將它們描繪成在競爭激烈世界中大獲成功的美國企業傳奇。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）和谷歌及其母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）也將在聽證會上作證。

在距離美國總統大選登場剩下不到100天之際，這4家全球最具影響力企業的執行長將以視訊方式參與這場史無前例的聽證會。

祖克柏（Mark Zuckerberg）料將表示，倘若沒有促進競爭的美國法律，這家網路巨擘就不會成功，但網路規則現在需要更新。

祖克柏在事先準備好的講稿中說：「臉書是令人自豪的美國企業。若無鼓勵競爭和創新的美國法律，我們的故事就不可能成真。」

然而，祖克柏也承認「對科技公司的規模和感知能力感到擔憂」。

「因此，我呼籲政府和監管機構扮演更積極的角色，更新網路規則。」

貝佐斯（Jeff Bezos）將亞馬遜這家線上零售巨擘形容為生機勃勃的美國「成功」傳奇，同時也承認接受審查的必要。

根據上傳至網路的講稿內容，貝佐斯將表示，「我認為亞馬遜應該接受審查」。

但他也為自己辯護，「當你照照鏡子，想想那些批評，卻依然相信自己做了對的事情時，世界上就沒有任何力量可以改變你」。

這將是貝佐斯首度在國會聽證會作證。

在眾議院司法委員會召開反壟斷聽證會之際，各界愈來愈擔心科技巨頭的主導地位，在冠狀病毒疾病大流行期間，這種優勢變得更加明顯。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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