聯合國重申和平抗議是基本人權

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（法新社日內瓦29日電） 針對政治權利與種族正義議題的示威日益加劇，全球各國政府疲於因應，但聯合國人權事務委員會今天重申，網路或實體的和平抗議是基本人權。

聯合國人權事務委員會（Huam Rights Committee）立場超然的專家們再度發表關於和平集會權利的說帖，並針對這種權利適用的場合與方式提供了詳盡的法律指引，也概述了政府的義務。

這個委員會由18位立場超然專家組成，職司監督各國落實「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR）。公約第21條保障和平集會的權利。

委員會成員漢斯（Christof Heyns）在聲明中說：「參與和平集會表達意見、慶祝或宣洩不滿，這是每個人的基本人權。加上其他有關政治自由的權利，這構成了民主社會的必要基礎。」

漢斯提醒：「籠統提及公共秩序或公共安全，或不明確的可能暴力風險，並非是政府禁止和平集會的正當理由。」

這份由聯合國人權事務委員會發布的說帖，也針對許多國家廣泛討論的議題提供指引，並強調和平抗議者有權戴口罩與頭罩遮蔽臉部。

聯合國人權事務委員會表示：「政府不應搜集個資以騷擾或威脅參與者。」並強調政府不得封閉網路或關閉網頁，因為這些都是籌畫和平集會的重要工具。

© 2020 AFP