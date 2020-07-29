阿富汗與塔利班停火3天 美國促雙方談判

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（法新社喀布爾29日電） 塔利班提議忠孝節停火3天得到阿富汗政府同意，美國特別代表哈里札德今天表示歡迎，外界也看好這兩個敵對陣營可能在下周展開延宕已久的和平談判。

塔利班（Taliban）宣布停火將從31日開始，也就是伊斯蘭教重大節日忠孝節（Eid al- Adha）的第一天，將持續到這個節日結束。

這是塔利班在兩個多月內提出的第二次停火提議。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）先前表示，雙方在引發爭議的交換戰俘問題取得進展。這個問題導致雙方和談延後。

美國特別代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）在2月和塔利班談判達成協議，以利外國部隊明年5月前撤出阿富汗。美國派遣哈里札德前來喀布爾，力促阿富汗政府和塔利班展開和平會談，他也歡迎雙方達成為期3天的停火。

哈里札德今天推文表示：「我們歡迎塔利班宣布忠孝節停火，以及阿富汗政府作出相對的宣布。」

「我們希望這個忠孝節所有阿富汗人團結在一起，彼此理解和相互尊重，朝着達成可持續的和平邁進一步。」

美國駐喀布爾最高外交官員威爾森（Ross Wilson）也希望雙方能儘快回到談判桌。

© 2020 AFP